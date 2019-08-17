Королева и Тарзан готовы быть бабушкой и дедушкой

17.08.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Королева и Тарзан готовы быть бабушкой и дедушкой
Певица Наташа Королева готовится к роли бабушки. Как пишут СМИ, сын артистки, 17-летний Архип Глушко, уже несколько месяцев встречается с моделью Марией Слугиной.

Ранее наследник Королевой заинтриговал подписчиков в Instagram фотографией своей возлюбленной, которую сопроводил смайлом в виде беременной женщины.

«Ждите эксклюзивчик», — написал Архип Глушко под снимком.

В комментарии изданию «СтарХит» Наташа Королева рассказала, что она и ее супруг, Сергей Глушко (также известный как Тарзан), готовы стать бабушкой и дедушкой. Однако артистка считает, что становиться родителем ее сыну пока рановато, несмотря на самостоятельность молодого человека.

«В теории готовы с Сережей стать дедушкой и бабушкой. Правда, торопиться не стоит. Лишний раз беседы провели, хоть он и говорит: «Я все знаю!» — сказала певица.

Сергей Глушко, в свою очередь, рассказал, что сейчас у сына — возраст юношеского максимализма. Он отметил, что из-за этого на некоторые вещи они с Наташей намекают Архипу через знакомых, чтобы он не воспринимал слова родителей в штыки. Глушко-старший добавил, что избранница его сына часто приезжает к ним в гости.

«Часто Маша приезжает к нам в гости. Молодежь сейчас ранняя, многое из того, что он делает сейчас, я совершал в более позднем возрасте!» — поделился Сергей Глушко.

По информации издания, Архип и Мария познакомились на вечеринке общих друзей. Спустя время их приятельские отношения переросли в романтические.

Ранее Мария Слугина опубликовала романтическое фото с Архипом Глушко в социальных сетях. Сообщалось, что девушка являлась участницей телепроекта «Дом-2». По информации СМИ, сейчас Слугина проходит лечение в Центральной клинической больнице Москвы, а Архип находится рядом с ней.

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