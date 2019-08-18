Назвавшая себя «блокадницей» Бузова решила закрыть профиль в Instagram



Знаменитая российская певица и ведущая телевизионного ток-шоу «Дом-2» Ольга Бузова закрыла свой профиль в Instagram после скандального видео, на котором она вылизывает тарелку после еды и называет себя «блокадницей».

Теперь посмотреть профиль Бузовой могут лишь ее подписчики — 16,2 млн человек.

Напомним, громкий скандал разгорелся вокруг Бузовой после того, как она в своем профиле в социальной сети Instagram выложила кадры, на которых она облизывает тарелку и называет себя «блокадницей». Интернет-пользователи возмутились словами певицы, заметив, что та совершенно не уважает людей, переживших страшные годы блокады.

Советский и российский актер Михаил Боярский сказал, что выходку ведущей телешоу «Дом-2» комментировать не стоит. По его мнению, если бы подобные высказывания звучали от политика или публичного человека, который обладает «весомостью», то можно было бы реагировать. Актер назвал Бузову «пустым местом».

Мать звезды шоу-бизнеса Ирина попыталась оправдать дочь. По ее словам, люди продолжали шутить друг над другом даже в те страшные годы, а Ольга жила в семье, которая сохранила память о блокаде. Именно поэтому она и другие члены семьи облизывают тарелки и никогда не выбрасывают еду, рассказала Ирина.

Ранее сообщалось, что руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и заместитель председателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой способствовать блокировке аккаунта Ольги Бузовой в Instagram из-за скандального видео.



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