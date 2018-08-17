Матвиенко призвала не слушать россиян в пенсионном вопросе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко несколько раз выступала с комментариями по поводу обсуждаемой в России пенсионной реформы. Несмотря на позицию россиян, заключающуюся в нежелании соглашаться с предложенными изменениями, Матвиенко попыталась объяснить гражданам выгодные стороны затеянной правительством пенсионной реформы.

Наиболее резонансным из ее заявлений последних дней оказалось то, в котором она обратилась к властям с призывом не слушать мнение простых россиян в вопросе о пенсионной реформе. Матвиенко уверена, что граждане попросту не разбираются в этой теме, поэтому их позиция является зачастую ошибочной. Она также указала на то, что современные реалии ясно свидетельствуют о том, что дальше откладывать повышение пенсионного возраста никак нельзя.

Чтобы хоть как-то обосновать свою позицию, Матвиенко заострила внимание на том, что в конечном итоге государству удастся в значительной степени повысить пенсионное обеспечение граждан. Именно благодаря реформе предполагается уже со следующего года производить индексацию пенсий на процент, который будет в значительной степени превосходить показатели минувших лет.

Впрочем, если проанализировать позицию большинства россиян, то сразу становится понятно, что заявление спикера Совфеда не нашло поддержки. Люди не верят в обещания властей о том, что с помощью реформы их пенсии начнут повышаться стремительнее. Ведь ранее пенсионеры неоднократно оказывались заложниками сложной экономической ситуации в стране. Именно на данной категории граждан и сегодня правительство систематически пытается сэкономить бюджетные ресурсы.

Главная претензия со стороны россиян к властям в контексте пенсионной реформы высказывается из-за планируемого повышения возраста выхода на пенсию. Этот показатель планируется поднять до 65-ти и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. Окончательно пенсионный возраст будет повышен к 2034 году.

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