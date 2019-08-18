Приставы внесли Киркорова в «черный список» за неоплаченные штрафы

18.08.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Приставы внесли Киркорова в «черный список» за неоплаченные штрафы
Поп-король российской сцены Филипп Киркоров попал в базу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за неуплату штрафов от ГИБДД. Как сообщают СМИ, приставы внесли артиста в «черный список» 9 августа.

Как передает KP.Ru, Киркоров получил три штрафа на сумму 2000 рублей за нарушения правил дорожного движения в Тверской области. Правонарушения были зарегистрированы в апреле 2019 года. По данным издания, в том месяце артист выступал в Твери с новым шоу «Я+R» — #Цвет настроения». Судебные приставы требуют от звезды уплатить штрафы.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко пригрозил Алле Пугачевой и Филиппу Киркорову уголовным делом за строительство заборов у водоема в Подмосковье. Речь идет об особняке, который примадонна строила в 90-е годы и оградила железным забором. Местные жители возмущены тем, что металлическая стена преградила им путь к водоему.

В декабре 2018 года за это нарушение Алле Пугачевой выписали штраф в размере трех тысяч рублей, однако он так и не был уплачен. Вскоре на певицу наложили второй штраф в двукратном размере. По информации ФССП, примадонна должна государству шесть тысяч рублей.

Парламентарий Марченко заявил, что посягательство частников на общие территории у воды является системной проблемой. Чтобы бороться с ней, он предложил повысить штраф в 10 раз.

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