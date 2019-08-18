Виторган потерял все деньги на Кипре



Актер Максим Виторган лишился крупной суммы денег во время отдыха на Кипре, об этом он рассказал в Instagram.

Виторган отметил, что своих детей всегда учил не хранить деньги в одном месте, однако сам свое напутствие позабыл. Возвращаясь из ресторана на Кипре, актер потерял кошелек, в котором хранились все наличные деньги и банковские карты.

«Порой источник мудрости после ее передачи перестает быть ее носителем», — рассказал актер.

Виторган добавил, что не ждет от поклонников сочувствия, ведь ужин был шикарным – лобстеры и крабы. Для того, чтобы доставить радость злопыхателям, актер отметил, что сумма в кошельке была приличная – «сами лобстеры и крабы могли бы не только откупиться от перспективы быть съеденными, но и заказать себе на ужин нас».

Виторган посоветовал нашедшему кошелек с приличной суммой денег «зажечь». Но если нашедшему кошелек деньги не нужны, то актер попросил вернуть потерянную вещь. Виторган объяснил это тем, что ему «очень к лицу деньги из его коллекции», а также понадеялся на след божественного происхождения человека, который нашел кошелек.

При этом Виторган сопроводил запись фотографией со своей новой пассией – Нино Нинидзе. Правда на фотографии видна лишь рука девушки, однако необычные татуировки выдали спутницу Виторгана.

Ранее Виторган опубликовал необычный пост в Instagram, в котором принялся рассуждать о книге Стивена Хокинга «Краткие ответы на большие вопросы». Однако рассуждения актера свелись к сравнению своей бывшей супруги Ксении Собчак и нынешней подруги Нинидзе.



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