Отец Влада Соколовского извинился перед Дакотой за измены сына

На своей странице в соцсети мужчина выразил сожаление, что не смог помешать семейному конфликту после обвинений в неверности своего сына.

Вот уже несколько дней Рита Дакота и Влад Соколовский являются одними из главных ньюсмейкеров. Шумиха разразилась после того, как 28-летняя певица обвинила своего супруга в изменах.

Певица Рита Дакота несколько дней назад сообщила о разводе с супругом Владом Соколовским. Артистка не ожидала, что получит такую поддержку от пользователей.

Девушка у себя в профиле объявила о том, что намерена подать на развод, так как ее муж был ей не верен с самого начала их отношений – с момента венчания и женитьбы, во время ее беременности, родов и первых дней жизни дочери. По словам артистки, у Влада было много женщин, в том числе тех, которые делали вид, что они ее друзья.

Отреагировал на слова Риты и ее свекор Андрей Соколовский. Мужчина всегда хорошо относился к жене сына. У себя в аккаунте он опубликовал пост, где выразил сожаление, что не сумел предотвратить конфликт и все грязное белье оказалось на обозрении публики.

Мужчина отметил, что несмотря на то, что Рита сожгла все мосты, он по-прежнему относится к ней как к дочери. Он извинился за то, что не знал об изменах сына и не смог предупредить ее. Тем не менее он всегда стремился передать ей свои знания, но девушке всегда было не до его нотаций. Соколовский взял на себя ответственность, что не объяснил сыну, что такое любовь.

«Я переживаю и терплю эту боль вместе с тобой, потому что не смог объяснить, что в семье бывают проблемы и что их нужно решать сразу и только между собой», — завершил свою речь Андрей.

Скриншот Instagram.com

Примечательно, что спустя 20 минут мужчина пост удалил, но его скриншоты уже успели «уплыть» в Сеть.



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