Стало известно, кому достанутся права на произведения Эдуарда Успенского



На протяжении всей своей жизни литератор внимательно следил за соблюдением авторских прав. Именно поэтому при любом нарушении Эдуард Успенский обращался в суд.

Эдуард Успенский скончался после продолжительной болезни накануне вечером. Он боролся с онкологией, однако недуг оказался сильнее. Писателя похоронят на Троекуровском кладбище. После себя Успенский оставил десятки произведений, однако чтобы использовать его персонажей, надо решать вопрос через суд.

Права на произведения перешли его дочерям. Напомним, что писатель очень ревностно относился к ситуациям, когда его героев из Простоквашино попробовали использовать для того, чтобы снимать продолжение. Скандал вспыхнул между литератором и студией «Союзмультильм», когда последняя подумывала над выпуском ленты «Нового Простоквашино».

«Студия со мной ничего не согласовывает, не показывает сценарий. Все делает сама. Почему-то считают, что все права принадлежат студии, а у меня спрашивать вообще незачем», — говорил Успенский.

Как правило, Успенский выигрывал все суды. Серия модернизированного мультфилшьма о приключениях дяди Федора все-таки вышла в апреле этого года. Литератор оценил работу, но выглядел недовольным во время просмотра. «Веселые какие-то картинки нарисованы, веселые рисунки, и я ничего не могу им предъявить. Пусть так и будет. Пока не вижу особой причины идти в суд», — говорил Успенский.

Однако позже он пошел в органы с обращением. Литератор призвал актеров, которые озвучивали персонажей в новых сериях, отказаться от дальнейшего участия в проекте.

«Выпущенная ФГУП ТПО «Союзмультфильм» новая серия представляет собой грубую переработку моих произведений, содержит заимствования сцен, текстов (в переработанном виде) и созданных мною персонажей. Договор на использование моих произведений для создания новых фильмов со мной не заключался, разрешений на данную экранизацию я не давал», — говорилось в заявлении Успенского, отправленном в Генпрокуратуру.

После того, как пройдет полгода, дочери Эдуарда получат авторские права на его произведения в равных долях, передает Mash.



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