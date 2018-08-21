Мэрилин Керро впервые показала своего малыша



Одна из самых известных участниц популярного шоу «Битва экстрасенсов», эстонская ведьма Мэрилин Керро, 29 июня родила сына. Спустя два месяца звезда опубликовала семейное фото, на котором она вместе с отцом ребенка держит малыша. Новорожденного мальчика назвали Каиус-Уильям.

Она обладает экстрасенсорными способностями и раскрывает чужие тайны, а вот свою жизнь старается опекать от посторонних. И лишь для преданных поклонников молодая мама зачастую все-таки делает исключение. Так, сегодня Мэрилин Керро поделилась первой фотографией своего новорожденного сына.

29-летняя ведьма впервые стала мамой 29 июня, подарив бойфренду, норвежцу Марку Александру Хансену, сына. Долгое время Мэри не афишировала отношения с возлюбленным, а позже сама призналась в своем микроблоге, что ждет ребенка, о рождении которого также сообщила в социальных сетях.

Чтобы избавиться от преследования папарацци и любопытных зевак, Керро опубликовала семейный снимок с малышом и любимым мужчиной. А заодно рассекретила имя мальчика – Каиус-Уильям.

«Рождение ребенка – это, в том числе, и рождение матери. Ее до этого не существовало, да, женщина была, но не мама. Теперь я по праву являюсь матерью, это часть моего развития, как духовного, так и физического. Хоть моему сыну и всего два месяца, но энергетически я его знаю и ощущаю всю осознанную жизнь. Момент, когда я прижала сына к себе, отпечатался любовью на всю жизнь в моем сердце, как однажды это произошло и с его отцом. Беременность и рождение пронеслись как одно мгновение, счастливое мгновение. Теперь мы вместе, мы семья. Добро пожаловать в новый мир, Kaius-William Hansen, ты мое чудо, люблю тебя», – написала Мэрилин Керро.

Кстати еще будучи беременной, Керро призналась, что выбрала имя ребенка, как только ей сообщили пол. Мэрилин не скрывала, что в этом вопросе не сошлась во мнениях с отцом будущего малыша. Но женщина настояла. «У нас уже есть имя будущему ребенку. Мы чуть-чуть ругаемся из-за этого, потому что Марку не нравится это имя. Но я сказала — я хочу. Я его выбрала и оно давно в моей голове. Могу сказать только, что в этом имени буква «р» и буква «а», — рассказала Керро.

Эстонская ведьма Мэрилин Керро и норвежский плотник Марк Александр Хансен начали общаться в середине прошлого года, но общественности стало об этом известно только в августе 2017. А уже в феврале этого года фанаты рассекретили интересное положение экстрасенса. Мэрилин кстати, однажды рассказала, что как только увидела Марка Александра, сразу поняла — именно он будет отцом ее ребенка. «Сначала его заметили подруги, а я уже после них. Помню, как сказала: «Мы будем парой, и он будет отцом моих детей». Я тогда пошутила. Но так произошло, что мы встретились снова, и все», — вспоминала Керро.

Сейчас Мэрилин Керро полностью посвятила себя семье и от практики на время отказалась. Но поклонники уверены, что рыжеволосая ведьма скоро снова сможет практиковать и тем самым помогать людям.



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