Писательница Юлия Шилова чуть не умерла в пожаре



По заявлениям потерпевшей, она как могла в одиночку сражалась с возгоранием, ожидая помощи.

Автор детективов Юлия Шилова чудом спаслась из горящего дома на Ленинском проспекте в Москве. Юлия считает, что виновниками стали нанятые рабочие, занимавшиеся восстановлением кровли. Об этом она написала на своей странице в "Фейсбуке".

По словам Шиловой, пожарная сигнализация в её доме отсутствует и о возгорании она узнала случайно, когда выходила на улицу.

— Я чудом обнаружила дым, выходя из квартиры. Если бы я вышла пятью минутами позже, сгорела бы не просто моя квартира, а целый дом. Я как могла в одиночку боролась с огнём и ждала помощи, потому что дорога была каждая секунда, — рассказывает писательница.

Из-за задымления у женщины сильно закружилась голова, и она вызвала бригаду скорой помощи. Чтобы привести Шилову в чувство, врачам пришлось поставить ей капельницу.

Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали возгорание, не дав пожару распространиться на верхний этаж. Отдельным "сюрпризом" для пожарных стало то, что знаменитый автор детективов попадает домой по пожарной лестнице, поскольку основной вход в квартиру по какой-то причине замурован коммунальщиками.

В 2012 году Юлия Шилова заняла второе место среди самых издаваемых авторов художественной литературы в РФ.



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