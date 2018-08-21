Светлана Пермякова основала школу для одаренных детей



Актриса театра и кино, ведущая программы «О самом главном» Светлана Пермякова в сентябре представит собственный театр. В нем будут играть маленькие актеры для маленьких же зрителей. Подробностями художественный руководитель поделилась со «СтарХитом».

Звезды кино и телевидения не редко занимаются бизнесом, помимо своей основной творческой деятельности. Некоторым удается совместить, и открыть свое дело, опираясь на профессиональный опыт в искусстве.

Так, и звезда сериала «Интерны» и ведущая программы «О самом главном» решила попробовать себя в бизнесе. В самом центре Москвы она открывает детский театр «Эверетт Theater». Пермякова будет художественным руководителем учреждения для маленьких актеров и даже режиссером некоторых спектаклей. Как рассказала Светлана «СтарХиту» новое культурное учреждение заработает уже в сентябре. Сейчас идет активная подготовка к первому театральному сезону.

«Идея запустить этот проект возникла очень давно, и только сейчас все сложилось как нельзя более удачно, Весной мы нашли потрясающее просторное помещение в Вознесенском переулке. Там полным ходом идет ремонт, и уже в сентябре мы распахнем двери для детей и их родителей. Также начнем сотрудничать с благотворительными фондами и бесплатно приглашать на спектакли ребят, которые по разным обстоятельствам лишены возможности участвовать в культурной жизни», — рассказала Светлана Пермякова «СтарХиту».

В афише первого сезона премьерные показы — «Побег из волшебной шкатулки», «Сказочный рейс» и другие. Также зрителей ждут музыкальная программа, джазовый Новый год, постановки на английском языке и другие приятные сюрпризы. После представления посетители смогут насладиться разнообразными десертами, мороженым, сладкой ватой, кофе из отборных зерен в кафе-кондитерской Sweet Dreams.

«Мне хотелось, чтобы гости с порога погружались в атмосферу спокойствия, комфорта и уюта, Поэтому интерьер заведения скрупулезно продуман, я лично контролировала каждую деталь. Поставили много мягких диванов, пуфиков, а из панорамных окон виден тихий зеленый дворик», — поделилась Светлана.

Также в здании театра будет работать детская студия творчества «Эверетт Studio». Под руководством опытных педагогов малыши начиная с трехлетнего возраста станут учиться актерскому мастерству, сценической речи, музыке, танцам и английскому языку. Воспитанники впоследствии получат возможность выйти на большую сцену. Зрительный зал рассчитан на 150 мест.



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