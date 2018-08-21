Семьям с двумя детьми дадут по 9 тысяч рублей

Власти России продолжают успешно реализовывать в нашей стране меры поддержки семей с детьми. Обеспокоенность в этом контексте обусловлена резким снижением рождаемости в 90-е годы, что сейчас может привести к демографическим проблемам.

Чтобы стимулировать рождаемость в правительстве разработали целый перечень мер, направленных на финансовую поддержку семей с детьми. В частности, речь идет о том, чтобы такие семьи получали на ежемесячной основе порядка девяти тысяч рублей. Подробности раскрыли сотрудники Пенсионного фонда.

Из свежих данных следует, что на подобную выплату могут рассчитывать те семьи, в которых второй ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года. Денежные средства будут направляться из средств материнского капитала. Подобная помощь предусмотрена на протяжении полутора лет в размере прожиточного минимума на детей.

Важной особенностью выплаты является то обстоятельство, что рассчитывать на нее могут только семьи с низким материальным достатком. В этом контексте нужно помнить о таком понятии, как прожиточный минимум в конкретном регионе проживания семьи с двумя и более детьми. В среднем по стране этот показатель находится на отметке в девять тысяч рублей, но конкретную величину следует рассчитывать в местном отделении социальной защиты.

Чтобы понять, подходит ли ваш случай для получения ежемесячной выплаты, необходимо сделать следующее: взять общую сумму доходов каждого члена семьи за последний год. Затем поделить это значение на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. В том случае, если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума, то можно обращаться с заявление в МФЦ, в котором указать на необходимость получения ежемесячных средств из материнского капитала.

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