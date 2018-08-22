«Cтыда нет»: молодящемуся Петросяну высказали всё



Последнее время Евгения Петросяна постоянно обвиняют в использовании средств для ухода за внешним видом. Пользователи Сети считают, что артист позорится, ухаживая за собой.

Пользователи Сети уверены, что они застукали Петросяна застукали за "уколами красоты". Кроме того, они считают, что артист сделал это с целью угодить своей молодой избраннице.

По мнению внушительной части Интернет-аудитории, в 72 года мужчине должно быть стыдно за использования косметологических средств. В комментариях к постам Евгения Вагановича все чаще можно увидеть комментарии в духе: "Совсем стыд потерял. Прихорашивается дед!".

С популярным мнением не согласилась известный блоггер Лена Миро. В своем блоге она заявила, что Петросян "делает все правильно". "Всем бы старперам такую культуру привить. Гораздо приятнее смотреть на человека, если он за собой ухаживает!", – написала она.

Позже юморист лично прокомментировал обвинения в свою сторону. Он отметил, что в его Instagram множество фотографий с крупным планом лица, которые могут рассматривать пользователи Сети и журналисты, если тем "нечего делать".



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