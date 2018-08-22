Супруга Овечкина растрогала фанатов снимком новорожденного сына



Супруга российского хоккеиста, звезды НХЛ Александра Овечкина актриса и модель Анастасия Шубская разместила в Instagram фотографию новорожденного Сережи.

На снимке первенца Александра Овечкина держит на руках отец Шубской, прилетевший в Москву, чтобы познакомиться с внуком. Фотография растрогала поклонников звездной пары, ранее семья Овечкиных опубликовала в социальной сети снимок крошечной ножки новорожденного, напоминают «Дни.ру».

Напомним, о рождении сына нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» стало известно накануне. В социальных сетях в связи с этим обратили внимание на то, что Овечкин проводит идеальное лето: победа в Кубке Стэнли и приз самому ценному игроку «Конн Смайт Трофи», а теперь и рождение сына.



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