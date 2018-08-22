Супруга Овечкина растрогала фанатов снимком новорожденного сына

22.08.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Супруга Овечкина растрогала фанатов снимком новорожденного сына
Супруга российского хоккеиста, звезды НХЛ Александра Овечкина актриса и модель Анастасия Шубская разместила в Instagram фотографию новорожденного Сережи.

На снимке первенца Александра Овечкина держит на руках отец Шубской, прилетевший в Москву, чтобы познакомиться с внуком. Фотография растрогала поклонников звездной пары, ранее семья Овечкиных опубликовала в социальной сети снимок крошечной ножки новорожденного, напоминают «Дни.ру».

Напомним, о рождении сына нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» стало известно накануне. В социальных сетях в связи с этим обратили внимание на то, что Овечкин проводит идеальное лето: победа в Кубке Стэнли и приз самому ценному игроку «Конн Смайт Трофи», а теперь и рождение сына.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 10 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Супруга Овечкина растрогала фанатов снимком новорожденного сына"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,296