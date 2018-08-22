Работающим пенсионерам решили вернуть индексацию пенсий

В последнее время участились разговоры о том, чтобы работающие пенсионеры были восстановлены в индексации своих пенсий. Об этом говорят политики разного уровня, но до конкретных решений пока дело так и не доходило.

Свежий повод поговорить об этом появился в контексте проводимой в стране пенсионной реформы. Ее авторы уверены, что после завершения реформы удастся получить достаточное количество денег, чтобы возобновить индексацию пенсий для тех пенсионеров, которые продолжают официально трудиться.

Соответствующее предложение озвучил новоиспеченный глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Он приятно удивил пенсионеров, так как ранее неоднократно выступал с просьбами к властям о сокращении социальных расходов. Теперь же его подход к этим моментам поменялся кардинально. Учитывая важность фигуры Кудрина в российской политике можно сделать вывод, что трудящиеся пенсионеры на самом деле будут восстановлены в индексации своих пенсионных выплат, чего их лишили более двух лет назад.

Одновременно с этим Кудрин высказался за рост пенсии до 70 процентов от средней зарплаты. Однако сделать это возможно, как пояснил Кудрин, только после завершения пенсионной реформы. Ее необходимость он объяснил увеличением числа пенсионеров и одновременно с этим сокращением числа работающих граждан.

Ожидается, что масштабная пенсионная реформа будет завершена к 2034 году. В ее рамках планируется поднять возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а в случае с женщинами до 63 лет.

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