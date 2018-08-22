Стала известна страшная причина смерти звезды «Счастливы вместе» Александра Исакова



Актер Александр Исаков неожиданно скончался в возрасте 42 от двухсторонней пневмонии. Многие поклонники артиста обвиняли в произошедшем врачей, допустивших ошибку при постановке диагноза. Теперь же стало известно, что прогресс болезни стал следствием развития ВИЧ-инфекции.

Смерть Александра Исакова стало абсолютной неожиданностью для его коллег и поклонников. Всегда активный и жизнерадостный, артист ушел из жизни в возрасте 40 лет. Вскоре выяснилось, что причиной трагедии стала запущенная двухсторонняя пневмония. Якобы врачи не смогли вовремя поставить диагноз, и поэтому спасти актера не удалось.

В течение месяца эта версия считалась официальной, но теперь коллеги Исакова рассказали об истинной причине его смерти. Как оказалось, артист уже много лет страдал из-за прогрессирующей ВИЧ-инфекции.

«Физического интереса к женщинам у него не было. Помню, как его друг не то из Англии, не то из Италии подарил ему дорогую машину, и мы все это бурно обсуждали. Коллеги, передавая слова патологоанатома, говорят, что Саша умер, потому что эта пневмония развилась как осложнение после ВИЧ-инфекции», — рассказала актриса Ирина Вишнева.

Более того, коллега Исакова заявила, что у скончавшегося актера был сын. Пятилетний мальчик проживал с мамой Александра в Екатеринбурге, а сам артист периодически навещал родственников.

Разумеется, вскрывшиеся подробности смерти звезды театра и кино шокировали его поклонников. Сам Александр предпочитал не распространяться о личной жизни, отказываясь отвечать на вопросы о своих романах.

В Московском государственном театре киноактера Исакова обожали абсолютно все коллеги. Он отличался мудростью и имел отличное чувство юмора. По словам друзей артиста, трагедия особенно больно ударила по матери Александра.

«23 июля у него был юбилей, 40 лет. Его мама приезжала в Москву, чтобы отметить день рождения сына. И только она уехала домой на родину, как ей сообщили, что Саша в больнице. Сначала тело хотели кремировать, но актрисы Екатерина Волкова и Наталья Тищенко, работавшие с Исаковым на одной сцене, помогли матери отправить прах на родину, в Екатеринбург», — поделился коллега Александра Андрей Москвичев.

Общаясь с порталом EG.ru, Москвичев отметил, что Исаков всегда тщательно следил за здоровьем, поэтому новость о его смерти стала настолько неожиданной для всех друзей и родных. Так или иначе, поклонники надеются, что память об артисте будет жить еще долго благодаря его ролям, сыгранным в театре и кино.



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