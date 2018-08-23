Зюганов призвал властей отменить пенсионную реформу

Вокруг пенсионной реформы остается огромное количество обсуждений. Их основная часть сводится к тому, что россияне осуждают планы властей по существенному повышению возраста выхода на пенсию как для мужчин, так и для женщин.

Свою оценку пенсионной реформе дал глава КПРФ Геннадий Зюганов, который назвал инициативу самым жестким законом, который вносился в Госдуму за последние 25 лет. Также он назвал планы властей по повышению пенсионного возраста циничными и не удовлетворяющими интересы рядовых граждан.

В этом контексте лидер коммунистов напомнил, что КПРФ 2 и 22 сентября 2018 года проведет новые акции протеста против увеличения возраста выхода на пенсию. Зюганов не упустил возможности пристыдить правительство, которое на регулярной основе отчитывается об отсутствии лишних денег, которые можно было бы направить в социальную сферу.

В конечном итоге Геннадий Зюганов попросил властей отказаться от планов по повышению пенсионного возраста. Именно эту цель преследуют его сторонники, которые согласны вновь и вновь выходить на улицу для митингов.

Все чаще в последнее время в адрес властей звучат призывы отменить пенсионную реформу. Простые россияне не понимают, как столь богатое государство, как Россия, позволит поднять пенсионный возраст до 65-ти и 63 лет для мужчин и женщин соответственно.

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