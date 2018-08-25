Бывший агент Бузовой: Она обманула всю РФ, притворяясь блондинкой без мозгов

25.08.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Бывший агент Бузовой: Она обманула всю РФ, притворяясь блондинкой без мозгов
Российская певица и ведущая передачи «Дом-2» Ольга Бузова только притворяется глупой женщиной, а в действительности является умным стратегом. Такое мнение озвучила во вторник бывший PR-агент Бузовой.

По ее словам, телеведущая постоянно создает вокруг себя инфоповоды, благодаря чему ее имя все время фигурирует в новостных сводках.

«Я работала с Ольгой три года. За этот период я четко поняла — это женщина с раздвоением личности и этот диагноз она обрела целенаправленно. Дуры не рубят миллионы. Бузова обманула всю Россию, играя в блондинку без мозгов. Она глупа только в эфирное время», — отметила пиарщица.

Она добавила, что в настоящий момент Бузова зарабатывает на программе «Дом-2» 380 тыс. рублей и это не все ее доходы. Остальные участники проекта получают около 100 тыс. рублей, сообщает Телеканал 360.

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