Валерий Меладзе хочет получить гражданство другой страны



По информации СМИ, музыкант в ходе визита в Батуми обратился с запросом о грузинском гражданстве в Министерство юстиции.

Певец Валерий Меладзе обратился в Министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство этой страны. Об этом сообщило агентство GHN без указания источника. По данным источников ТАСС, речь идет о предоставлении артисту грузинского гражданства при сохранении российского.

По информации GHN, певец сейчас находится в Батуми, где 18 и 19 августа выступал на концертах в честь певца и актера Вахтанга Кикабидзе.

15 августа в Грузии вступили в силу изменения в законодательстве, согласно которым уроженцы страны могут обратиться к властям с просьбой восстановить гражданство Грузии, утраченное после получения гражданства другой страны. Для этого им нужно обратиться в Агентство развития госсервисов, функционирующее при Министерстве юстиции, до конца 2020 года.

Желающий восстановить гражданство должен подпадать под несколько критериев, в частности владеть грузинским языком в рамках установленных стандартов, также он не должен быть в розыске или подвергаться выдворению из страны. При этом обладателей гражданства Грузии больше не будут его лишать при получении гражданства другой страны.

Валерий Меладзе родился в Батуми в июне 1965 года, там же окончил музыкальную школу.



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