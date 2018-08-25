Хазанов высказался о пенсионной реформе

В бурные обсуждения пенсионной реформы время от времени включаются известные личности. Одни пытаются заверить население, что избежать изменений нельзя, тогда как другие смело занимаются оппозиционную позицию и критикую властей за реформу.

К последним можно отнести известного юмориста Геннадия Хазанова. Он не стал заигрывать с властями и выступил категорически против предложенной правительством пенсионной реформы, а начал свой рассказ юморист с того, что попытался объяснить масштабность обсуждений вокруг этой темы. Хазанов констатировал, что она затрагивает интересы огромного количества людей.

Хазанов пришел к неутешительному выводу о том, что пенсионная реформа направлена против населения, которое в конечном итоге столкнется с тем, что миллионы граждан не доживут до положенной по закону пенсии. Юморист в этом контексте призвал правительство пересмотреть свои планы по повышению пенсионного возраста, так как в противном случае он допустил дальнейший рост протестных настроений в обществе.

Примечательно, что планируемые изменения не затронут самого Хазанова, так как он уже является пенсионером. Однако это обстоятельство не остановило его в борьбе за интересы других граждан.

В заключение юморист подчеркнул, что считает маловероятным полный отказ от пенсионной реформы. Хазанов лишь допускает незначительные уступки со стороны властей в этом вопросе, который хоть немного, но все-таки должны успокоить россиян.

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