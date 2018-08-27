Бывший супруг отбирает ребенка у Натальи Штурм



На протяжении 5 лет Штурм жила в браке с Игорем Павловым, с которым рассталась со скандалом. Недавно Павлов подал на 52-летнюю Наталью Штурм иск в суд: он хочет, чтобы сын постоянно проживал с ним в Смоленской области.

Пятилетний брак певицы Натальи Штурм и Игоря Павлова вряд ли можно было назвать безоблачным. Устав от постоянных пьянок мужа, ссор и скандалов, которые часто перетекали в рукоприкладство со стороны Павлова, Наталья предпочла разорвать болезненные отношения. После — общий сын пары Арсений стал жить с матерью. Несмотря на ни что, Штурм смогла преодолеть себя и простила мужу прошлые обиды ради Арсения. Общались супруги холодно, однако, Наталья придерживалась поговорки «худой мир лучше доброй ссоры».

Все было хорошо до прошлого года, когда Арсений, пребывая у отца в Смоленской области, получил ожоги второй и третьей степени, что вызвало негодование у матери. После этого между супругами разгорелась борьба за сына. Если раньше Павлов давал Наталье разрешение на выезд Арсения за границу, то теперь категорически против этого. А недавно экс-супруг Натальи подал в суд с иском о перераспределения места жительства сына. Он хочет, чтобы Арсений проживал с ним в Смоленской области. Также Павлов требует с Наталь алименты в размере 107 тысяч рублей. Целое лето Штурм была лишена возможности видеться с наследником, Арсению и матери пришлось ограничиться телефонными звонками.

«После развода мы с Игорем договорились следующим образом: он оплачивает учебу Арсению, я его отдых. Естественно, я не жалела денег на путешествия с сыном, мы посетили разные уголки планеты. А что муж? Он лишь возил Арсения в Смоленскую область», — рассказала Наталья «СтарХиту».

Вчера у Штурм состоялась предварительная беседа в суде, где певицу ознакомили с делом. Первое заседание состоится 18 сентября, на котором, возможно, будет присутствовать 14-летний Арсений.

Интересы Натальи будет защищать адвокат Нарек Костанян, который уверен, что Арсений сделает правильный выбор и останется с матерью, ведь согласно российскому законодательству, дети с десяти лет имеют право сами решать, с кем им жить. Более того, юрист считает претензии Павлова по поводу алиментов с матери ребенка ничем не аргументированными, ведь в свое время он платил экс-супруге всего 15 тысяч рублей в месяц на содержание ребенка.

«Я не в курсе доходов бывшего мужа. Знаю лишь одно: он указал в исковом документе, что тратит на сына 214 тысяч рублей в месяц, а сам выплачивал мне сравнительно маленькую сумму в качестве алиментов», — поделилась Штурм.



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