Стало известно, что скажет Путин о пенсионной реформе

Президент России Владимир Путин действительно порадовал огромное количество россиян сегодняшним заявлением. Он признался, что уже завтра, 29 августа, выступит с комментарием по поводу планируемой в стране пенсионной реформы.

Спустя некоторое время стали известны основные тезисы, которых коснется глава государства. Их раскрыл пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он сразу же внес ясность, заметив, что обращение президента будет записано за несколько часов до того, как оно будет продемонстрировано по федеральным телеканалам.

Песков объяснил, что российский лидер разъяснит жителям страны свою позицию по законопроекту о тотальном переустройстве пенсионной системы России. Вместе с этим стало ясно, что Путин призвал коллег по правительству принимать взвешенные решения, которые будут согласовываться с народом и не противоречить действующему законодательству.

Из этого эксперты сделали вывод, что Владимир Путин пойдет по более мягкому варианту с осуществлением пенсионной реформы. В частности, практически точно он расскажет о снижении новой возрастной планки по выходу на пенсию для женщин и реализации более длительного переходного периода в рамках этой реформы. Не исключено, что со стороны президента последуют и другие уступки. Точно о них рассуждать сейчас не приходится, так как содержание завтрашней речи Путина держится в секрете даже для его ближайшего окружения.

Следует признать, что повышенный интерес россиян к позиции Путина по пенсионной реформе обусловлен тем, что именно президент ранее высказывался за ее смягчение. Он в целом выразил негативное отношение к тем инициативам, которые поступили из правительства и попросил коллег не торопиться с повышением возраста выхода на пенсию.

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