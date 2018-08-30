12 самых желанных холостяков 2018 года, глядя на которых, сердце готово вырваться из груди

Принц Гарри уже женат, а многие девушки лишились надежды удачно выйти замуж. Остались ли еще достойные женихи? Да, они есть. Сегодня наша редакция составила список самых перспективных женихов.

Они умны, богаты и при этом харизматичны и хороши собой. У многих из них имеется кругленький счет в банке. Но главное их достоинство в том, что они свободны.

В наш рейтинг самых завидных женихов 2018 года попали актеры, модели, представители IT-сферы и даже принцы. Ну что же, не медли и присмотрись к этим красавчикам!

Илон Маск, 46 лет

Его называют Леонардо да Винчи ХХI века. Одни считают его сверхумным мессией, другие — сумасшедшим шарлатаном. Но женщине, которой удастся заарканить неугомонного Илона Маска, придется иметь дело со взрослым ребенком. Но если дети выклянчивают игрушки у родителей, то Илон Маск создает их сам. С таким не соскучишься!

Павел Дуров, 33 года

Да, Дурову 33, а он всё еще холост. При этом создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, долларовый миллиардер и успешный предприниматель, чувствует себя вполне комфортно. Повезет той девушке, которой удастся завоевать сердце молодого гения.

Патрик Шварценеггер, 24 года

Сын Арнольда Шварценеггера и вправду хорош по всем параметрам. Красота, молодость, деньги и даже происхождение — у Патрика есть все эти составляющие. Более того, по материнской линии Шварценеггер-младший — наследник Кеннеди. Однако Патрик не спекулирует славой своих родителей и собственными силами строит актерскую и модельную карьеру.

Джек Дорси, 41 год

Для девушек, которые считают высокий уровень IQ синонимом сексуальности, создатель всемирно известного ресурса Twitter — самая что ни на есть идеальная кандидатура! К тому же, к Джеку Дорси прилагается приятный бонус: помимо специальности программиста, Дорси получил квалификацию массажиста. Не жених, а просто мечта!

Принц Лоренцо Боргезе, 45 лет

В поисках жены Лоренцо Боргезе был даже на двух телевизионных шоу — американском «Холостяке» и голландском «Принцы ищут жен». Однако сердце Лоренцо всё еще свободно. В данный момент принц проживает в Нью-Йорке, и у него есть собственная фирма по производству косметики для домашних животных. Так что, дамы, задумайтесь: Лоренцо очень любит животных и не будет возражать, если вы вдруг захотите завести домашнего любимца.



Принц Артур Чатто, 19 лет

Принц Артур Чатто — троюродный брат принцев Уильяма и Гарри. Ты не смотри на предательски нежный возраст парня: в 2011-м он был одним из мальчиков, приддерживающих шлейф свадебного платья Кейт Миддлтон, а сегодня он завидный жених и уже 23-й в очереди на британский престол. Селфи с голым торсом, которые парень регулярно выкладывает в Инстаграм, сводят с ума девушек во всём мире.

Роберт Паттинсон, 31 год

Оглушительная известность пришла к Роберту Паттинсону после того, как он сыграл вампира в саге «Сумерки». В придачу к успешной актерской карьере за Паттинсоном надежно закрепился статус секс-символа. У Роберта было несколько громких романов, в частности с экранной возлюбленной Кристен Стюарт. Тем не менее еще ни одной барышне не удалось надеть обручальное кольцо на безымянный палец красавчика.

Ян Кум, 42 года

Ян Кум, сооснователь WhatsApp и один из богатейших людей в мире, выходец из бедной украинской семьи. В 1992 году Ян вместе с родителями переехал в США, где начал активно заниматься программированием. В 2002 году Ян Кум купил первый в своей жизни iPhone и у него в голове выстрелила идея — создать максимально простое и удобное в использовании приложение для мгновенных сообщений. Так появился WhatsApp.



Наследный принц Дубая шейх Хамдан ибн Мохаммед аль-Мактум, 35 лет

Оказывается, диснеевский Аладдин отнюдь не вымышленный персонаж. Наследный принц Дубая умен, разносторонне развит и невероятно хорош собой. Помимо этого, у принца очень доброе сердце: Хамдан ибн Мохаммед аль-Мактум активно занимается благотворительностью и всячески помогает больным детям и инвалидам. Недаром дубайский принц часто фигурирует во всевозможных рейтингах как самый завидный жених.

Хью Гросвенор, 7-й герцог Вестминстер, 27 лет

Его предком был сам Александр Сергеевич Пушкин! Романтик, аристократ, Хью Гросвенор после смерти отца унаследовал титул герцога Вестминстера и получил в наследство измеряемое миллиардами состояние. При этом амбициозный герцог имеет собственный бизнес: он держит компанию, занимающуюся переработкой кофейной гущи.

Патрик Коллисон, 29 лет

Еще одна находка для любительниц интеллектуалов! Уже в 19 лет, благодаря незаурядным способностям в сфере программирования, ирландский предприниматель Патрик Коллисон стал долларовым миллиардером. Продав приложение для покупок на интернет-ресурсе Ebay и основав с братом сервис электронных платежей Stripe, Патрик повысил свой статус до долларового миллиардера.



Джеймс Франко, 40 лет

Джеймс Франко успешно совмещает как актерскую, так и режиссерскую, писательскую и преподавательскую деятельность. Помимо всех этих достоинств, Франко прекрасно образован: актер получил степень магистра по литературе в Колумбийском университете и вообще прекрасно ориентируется в искусстве, в частности в живописи.

Не знаю, куда смотрят женщины? Если твоя подруга в очередной раз будет жаловаться на жизнь и на то, что на Земле не осталось достойных свободных женихов, обязательно поделись с ней этим списком!



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