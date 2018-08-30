12 самых желанных холостяков 2018 года, глядя на которых, сердце готово вырваться из груди

30.08.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Принц Гарри уже женат, а многие девушки лишились надежды удачно выйти замуж. Остались ли еще достойные женихи? Да, они есть. Сегодня наша редакция составила список самых перспективных женихов.

Они умны, богаты и при этом харизматичны и хороши собой. У многих из них имеется кругленький счет в банке. Но главное их достоинство в том, что они свободны.

В наш рейтинг самых завидных женихов 2018 года попали актеры, модели, представители IT-сферы и даже принцы. Ну что же, не медли и присмотрись к этим красавчикам!

Илон Маск, 46 лет
12 самых желанных холостяков 2018 года, глядя на которых, сердце готово вырваться из грудиЕго называют Леонардо да Винчи ХХI века. Одни считают его сверхумным мессией, другие — сумасшедшим шарлатаном. Но женщине, которой удастся заарканить неугомонного Илона Маска, придется иметь дело со взрослым ребенком. Но если дети выклянчивают игрушки у родителей, то Илон Маск создает их сам. С таким не соскучишься!

Павел Дуров, 33 года
12 самых желанных холостяков 2018 года, глядя на которых, сердце готово вырваться из грудиДа, Дурову 33, а он всё еще холост. При этом создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, долларовый миллиардер и успешный предприниматель, чувствует себя вполне комфортно. Повезет той девушке, которой удастся завоевать сердце молодого гения.

Патрик Шварценеггер, 24 года
12 самых желанных холостяков 2018 года, глядя на которых, сердце готово вырваться из грудиСын Арнольда Шварценеггера и вправду хорош по всем параметрам. Красота, молодость, деньги и даже происхождение — у Патрика есть все эти составляющие. Более того, по материнской линии Шварценеггер-младший — наследник Кеннеди. Однако Патрик не спекулирует славой своих родителей и собственными силами строит актерскую и модельную карьеру.

Джек Дорси, 41 год
12 самых желанных холостяков 2018 года, глядя на которых, сердце готово вырваться из грудиДля девушек, которые считают высокий уровень IQ синонимом сексуальности, создатель всемирно известного ресурса Twitter — самая что ни на есть идеальная кандидатура! К тому же, к Джеку Дорси прилагается приятный бонус: помимо специальности программиста, Дорси получил квалификацию массажиста. Не жених, а просто мечта!

Принц Лоренцо Боргезе, 45 лет
12 самых желанных холостяков 2018 года, глядя на которых, сердце готово вырваться из грудиВ поисках жены Лоренцо Боргезе был даже на двух телевизионных шоу — американском «Холостяке» и голландском «Принцы ищут жен». Однако сердце Лоренцо всё еще свободно. В данный момент принц проживает в Нью-Йорке, и у него есть собственная фирма по производству косметики для домашних животных. Так что, дамы, задумайтесь: Лоренцо очень любит животных и не будет возражать, если вы вдруг захотите завести домашнего любимца.

Принц Артур Чатто, 19 лет
12 самых желанных холостяков 2018 года, глядя на которых, сердце готово вырваться из грудиПринц Артур Чатто — троюродный брат принцев Уильяма и Гарри. Ты не смотри на предательски нежный возраст парня: в 2011-м он был одним из мальчиков, приддерживающих шлейф свадебного платья Кейт Миддлтон, а сегодня он завидный жених и уже 23-й в очереди на британский престол. Селфи с голым торсом, которые парень регулярно выкладывает в Инстаграм, сводят с ума девушек во всём мире.

Роберт Паттинсон, 31 год
12 самых желанных холостяков 2018 года, глядя на которых, сердце готово вырваться из грудиОглушительная известность пришла к Роберту Паттинсону после того, как он сыграл вампира в саге «Сумерки». В придачу к успешной актерской карьере за Паттинсоном надежно закрепился статус секс-символа. У Роберта было несколько громких романов, в частности с экранной возлюбленной Кристен Стюарт. Тем не менее еще ни одной барышне не удалось надеть обручальное кольцо на безымянный палец красавчика.

Ян Кум, 42 года
12 самых желанных холостяков 2018 года, глядя на которых, сердце готово вырваться из грудиЯн Кум, сооснователь WhatsApp и один из богатейших людей в мире, выходец из бедной украинской семьи. В 1992 году Ян вместе с родителями переехал в США, где начал активно заниматься программированием. В 2002 году Ян Кум купил первый в своей жизни iPhone и у него в голове выстрелила идея — создать максимально простое и удобное в использовании приложение для мгновенных сообщений. Так появился WhatsApp.

Наследный принц Дубая шейх Хамдан ибн Мохаммед аль-Мактум, 35 лет
12 самых желанных холостяков 2018 года, глядя на которых, сердце готово вырваться из грудиОказывается, диснеевский Аладдин отнюдь не вымышленный персонаж. Наследный принц Дубая умен, разносторонне развит и невероятно хорош собой. Помимо этого, у принца очень доброе сердце: Хамдан ибн Мохаммед аль-Мактум активно занимается благотворительностью и всячески помогает больным детям и инвалидам. Недаром дубайский принц часто фигурирует во всевозможных рейтингах как самый завидный жених.

Хью Гросвенор, 7-й герцог Вестминстер, 27 лет
12 самых желанных холостяков 2018 года, глядя на которых, сердце готово вырваться из грудиЕго предком был сам Александр Сергеевич Пушкин! Романтик, аристократ, Хью Гросвенор после смерти отца унаследовал титул герцога Вестминстера и получил в наследство измеряемое миллиардами состояние. При этом амбициозный герцог имеет собственный бизнес: он держит компанию, занимающуюся переработкой кофейной гущи.

Патрик Коллисон, 29 лет
12 самых желанных холостяков 2018 года, глядя на которых, сердце готово вырваться из грудиЕще одна находка для любительниц интеллектуалов! Уже в 19 лет, благодаря незаурядным способностям в сфере программирования, ирландский предприниматель Патрик Коллисон стал долларовым миллиардером. Продав приложение для покупок на интернет-ресурсе Ebay и основав с братом сервис электронных платежей Stripe, Патрик повысил свой статус до долларового миллиардера.


Джеймс Франко, 40 лет
12 самых желанных холостяков 2018 года, глядя на которых, сердце готово вырваться из грудиДжеймс Франко успешно совмещает как актерскую, так и режиссерскую, писательскую и преподавательскую деятельность. Помимо всех этих достоинств, Франко прекрасно образован: актер получил степень магистра по литературе в Колумбийском университете и вообще прекрасно ориентируется в искусстве, в частности в живописи.

Не знаю, куда смотрят женщины? Если твоя подруга в очередной раз будет жаловаться на жизнь и на то, что на Земле не осталось достойных свободных женихов, обязательно поделись с ней этим списком!

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