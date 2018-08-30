Анита Цой призналась, что хотела бы развода с мужем



Отмечая 28-ую годовщину свадьбы с супругом Сергеем, 47-летняя певица решилась на неожиданное откровение. Анита Цой рассказала, что замуж ее выдали против воли, и первые годы она все делала для того, чтобы супруг разорвал с ней отношения.

Нетрудно посчитать, что на момент вступления в брак Аните, в девичестве Ким, было всего 19 лет, а ее супругу Сергею Цою – 33 года. Тогда Сергей Петрович делал первые шаги в политике, в 1989 году начал работать в исполнительной власти столицы, стал руководителем пресс-службы Председателя Исполкома Моссовета Юрия Лужкова.

Молодая жена, студентка МГУ, оказалась девушка с характером. К тому же, Анита не хотела замуж. В день 28-ой годовщины свадьбы она сделала шокирующее признание – замуж за Сергея Петровича певица вышла против собственной воли. Поэтому первые годы брака она просто изводила мужа, мечтая только об одном – чтобы он с ней развелся.

«Пару лет моему мужу Петровичу пришлось несладко. Я, в прямом смысле этого слова, козлила, сопротивлялась, надеясь на то, что поздно или рано Петрович сдастся и разведется со мной. Но не тут-то было. Надо знать моего Петровича. Он всегда добивается намеченных целей. Он ждал моей любви терпеливо, даже красиво. С каждой зарплаты он дарил мне: цветы, одеколон «Москва», конфеты «Мишки на севере». О бриллиантах и шубах в то время речи даже не было. Нам было не по карману. Он был доброжелателен и спокоен. И спустя какое-то время, крепость пала, рухнула, и я влюбилась. Так началась история создания нашей семьи», – написала Анита Цой.

Сейчас Анита и Сергей Цой – образцово-показательная пара. Они ни разу не дали публике усомниться в прочности своего союза, в искренности отношения друг к другу. Певица всегда и везде проповедует семейные ценности, подчеркивая, как ей повезло быть замужем за Сергеем Цоем, которого она ласково зовет просто Петрович. А в день свадьбы в знак протеста прямо во время торжества Анита пела неоднозначную песню Олега Газманова про женщин древней профессии.

«Сегодня выдался хороший денек. 28 лет назад я вышла замуж за этого парня. Вернее сказать, меня выдали по-корейски. Сосватали и отдали в семью мужа с немногочисленным приданым. Сейчас, вспоминая, как это было, даже не верится, что со мной такое могло произойти. Но из истории моей семьи этот факт уже не вычеркнуть. На свадьбе, в знак протеста я отказалась надевать фату и пела гостям песню Олега Газманова «Путана». Но никто, кроме меня и еще нескольких моих ближайших родственников, не понял моего революционного выступления, а наоборот, наперебой хвалили «веселую» невесту», – написала Анита Цой.

«За 28 лет было многое, и взлеты, и падения, а потом снова взлеты. Но я до сих пор не перестаю благодарить Бога и наших мам за наш брак», – пишет Анита. И одним из самых счастливых моментов всей своей жизни называет рождение сына, которого решили назвать в честь отца. 19 июля Сергею Цою-младшему исполнилось 26 лет. К слову, после родов Анита сильно прибавила в весе, и отношения с мужем, как рассказывала сама певица, охладели. Чтобы сохранить брак, Цой начала борьбу с лишним весом, в которой добилась невероятных успехов. Анита и сейчас строго следит за своим питанием и регулярно занимается спортом, оставаясь в отличной форме.



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