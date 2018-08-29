Путин объявил о снижении пенсионного возраста для женщин

Глава российского государства Владимир Путин выступил с долгожданным заявлением о пенсионной реформе. Президент, как и ожидалось, решился на целый ряд мер, с помощью которых окончательный вариант реформы будет гораздо более мягким, нежели первоначальный.

Несколько недель назад правительство во главе с Дмитрием Медведевым обнародовало планы по повышению возраста выхода на пенсию для граждан России. Планировалось, что по новому законодательству мужчины будут выходить на заслуженный отдых в 65 лет, а женщины в 63 года. Однако теперь становится понятно, что данные планы будут скорректированы.

Как заявил Путин, ему не нравится идея с повышением пенсионного возраста для женщин на восемь лет. Он назвал такой подход несправедливым. Глава государства распорядился повысить данную планку с нынешних 55 лет до 60-ти. Таким образом пенсионный возраст для мужчин и женщин будет повышен на пять лет.

Вместе с этим президент призвал ввести льготы в плане выхода на заслуженный отдых для многодетных матерей. Он поведал о том, что женщины с тремя детьми будут выходить на пенсию раньше на три года, с четырьмя детьми - на четыре года, а с пятью и более - на пять лет, то есть в 55 лет.

Кроме того Путин предложил оформить гражданам, которые в ближайшие 2 года планировали выйти на пенсию новую льготу. Речь идет о выходе на пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

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