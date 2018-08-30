Родившая Костенко поведала о 2-м ребенке

30.08.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Родившая Костенко поведала о 2-м ребенке
1.5 месяца назад 24-летняя Анастасия Костенко и 31-летний футболист Дмитрий Тарасов стали родителями. Недавно дива сообщила своим поклонникам, что не собирается останавливаться на достигнутом и планирует родить снова.

Отвечая на вопрос одного из подписчиков в Instagram, Костенко рассказала, что планирует совмещать карьеру и материнство. Однако семья для нее находится на первом месте. "Если работа не вредит семье и не обделяет вниманием домочадцев, то имеет место быть. Насчет ребенка – конечно, Дай Бог", – заявила дива.

Кроме того, Анастасия призналась, что в период грудного вскармливания стала еще тщательнее следить за своим питанием. "Кто-то пишет, что лучше все есть, приводит в пример Америку, где напрочь отсутствует диета при ГВ и тд. Я же для себя и ребенка нашла замечательный баланс – не грешу в питании и ночи великолепные, так как я сама переживаю, когда малышке плохо", – объяснила дива.

Напомним, что ранее cупруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко подверглась критике в Сети. Известный блогер Лена Миро усомнилась в интеллектуальных способностях молодой мамы.

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