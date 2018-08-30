Бен Аффлек может потерять роль Бэтмена из-за пьянства

30.08.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Бен Аффлек может потерять роль Бэтмена из-за пьянства
Продюсеры новой ленты о Бэтмене могут уволить исполнителя главной роли Бена Аффлека из-за его пьянства. Об этом сообщает The Wrap.

По словам источников издания, продюсеры картины недовольны тем, что стоимость страхования фильма от незавершения производства увеличилась. Это связано с тем, что 46-летний Аффлек второй раз за последний год отправился на реабилитацию в клинику для алкоголиков.

Источники в кинокомпании Warner Bros. утверждают, что страховка от незавершения фильма может сравняться с бюджетом картины. Поэтому продюсеры рассматривают возможность расторжения контракта с актером.

Ранее стало известно ,что Алек Болдуин сыграет отца Бэтмена в фильме про Джокера.

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