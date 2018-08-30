Женщинам повысят пенсионный возраст, как мужчинам

Бурные обсуждения пенсионной реформы привели к логическому итогу. По этой тематике высказался президент Владимир Путин. На протяжении длительного времени он дистанцировался от этой темы, так как понимал, что она не принесет политических очков.

Однако вчера, 29 августа, случилось долгожданное событие. Глава государства записал довольно объемное телеобращение, в рамках которого обрисовал свое видение ситуации. Он остановился подробно на основных аспектах данной тематики, придя к окончательному выводу о том, что дальше откладывать реализацию этой реформы никак нельзя.

Главным выводом из получасовой речи Путина, судя по всему, является смягчение пенсионной реформы. На такой шаг глава государства пошел не случайно. В Кремле ранее признавались, что осознают всю степень ответственность за принятие решений в этом направлении, а также заметили возросшее протестное настроение в обществе. Дабы не усугублять ситуацию дальше, власти и пошли на определенного рода уступки.

Из заявления Путина следует, что пенсионный возраст для мужчин и женщин будет повышаться одинаково, а именно на пять лет. Таким образом, по новым правилам женщины получат возможность выхода на заслуженный отдых при достижении 60-летнего возраста. В изначальной же редакции законопроекта этот показатель был установлен на отметке в 63 года.

Но даже такая, на первый взгляд, существенная уступка со стороны властей, не принесет должного эффекта, на который они рассчитывали. Дело в том, что россияне остались в большинстве своем недовольным тем фактом, что Путин не отказался от пенсионной реформы.

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