Появилась информация о диагнозе Софии Ротару



По сообщениям медиков, певица неправильно принимала ряд лекарств. У Софии Ротару обнаружили нарушение кровообращения головного мозга. Врачи переживали, что у артистки может быть инсульт, но эти опасения не подтвердились.

В выходные поклонники Софии Ротару забили тревогу – 71-летняя артистка почувствовала себя плохо после выступления на частном мероприятии в столице Башкирии. Певицу доставили в уфимскую больницу, где медики оказали ей помощь. Однако на протяжении всего дня поступали противоречивые сведения: ее концертный директор Сергей Лавров говорил о том, что София Михайловна вообще не была в клинике – врачи нормализировали давление на месте. Тем не менее, сейчас выяснилось, что артистка оказалась в больнице из-за нарушения кровообращения головного мозга без развития острого инсульта.

«У Софии Михайловны диагностировали транзиторную ишемическую атаку, – рассказал источник в медицинском учреждении. – Кроме того у пациентки оказались следы множественных очагов старых инсультов. Она неправильно принимала некоторые свои лекарства. А препараты, которые борются с тромбами, совсем не пила».

Врачи вздохнули с облегчением, когда МРТ не подтвердило кровоизлияние в мозг. Однако обморок сказался на памяти – Ротару не узнавала окружающих и не понимала, где находится и что произошло.

«Софию Михайловну на скорой с подозрением на инсульт доставили к нам, – рассказала одна из медсестер в уфимской больнице скорой медицинской помощи. – Когда певицу везли на каталке в отделение реанимации, Ротару пришла в себя. Она стала без конца повторять: «Девочки, я умру? Неужели я умру?»

Но теперь, кажется, что самое страшное позади – София Михайловна даже вышла на связь с поклонниками, чтобы поблагодарить их за поддержку и рассказать о своем состоянии. «Друзья, действительно, возникли некоторые проблемы со здоровьем. Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого!» – написала артистка в микроблоге.

Медики настаивали на том, чтобы София Михайловна оставалась в клинике как минимум пять дней, чтобы максимально обезопасить себя от повторных приступов. Однако артистка приняла другое решение, хотя сейчас врачи рассказали «Комсомольской правде», что ее память восстановилась не до конца.

«В понедельник вечером палата Софии Михайловны опустела», – сообщили сотрудники больницы, но не уточнили, перевели ли певицу в другую клинику или она продолжит лечение дома.



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