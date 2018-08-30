Корейские врачи пытаются спасти Никаса Сафронова



Самый известный художник РФ никак не может вылечить руку. В мае прошлого года он неудачно порезал указательный палец правой, рабочей руки. Но обычная, казалось бы, бытовая травма не заживает уже второй год.

Все началось банально: утрамбовывая ненужные наброски в ведре для бумаг, Сафронов не заметил в нем консервную банку и поранил палец. Самостоятельно обработал йодом, забинтовал и думал, что все быстро пройдет. Однако через несколько дней рана воспалилась – пришлось ехать к врачу. К сожалению, доктора не сразу увидели, что было задето и сухожилие, а инфекция перешла сначала на сустав, а потом в кость.

«Я больше года лечился в России, был очень доволен военными докторами, которые пытались восстановить мой больной палец, очень благодарен им за то, что этой зимой они буквально спасли мою жизнь. Но когда мне вдруг снова стало хуже, я в отчаянии решил, что нужно попробовать иностранные методы, которые не используются в нашей стране», – вспоминает художник.

Новогоднюю ночь живописец встретил на больничной койке, где в итоге он провел два месяца, перенес две операции, после каждой по несколько дней лежал в реанимации. Казалось, медики сделали все возможное, чтобы спасти палец известного художника. Но воспаление вернулось вновь.

«В Мадриде врач, посмотрев мои снимки, стал настаивать на срочной операции, готов был начать ее буквально через два часа – при этом не собирался проводить никаких исследований, чтобы выявить причину воспаления. Он предлагал со среднего пальца моей ноги взять фалангу и вставить ее в палец руки. За свои услуги попросил 35.000 евро. Еще 8-10 тысяч нужно было отдать его помощнику, 5.000 - анестезиологу. Плюс – оплатить пребывание в больнице. В итоге операция обошлась бы мне в 60 тысяч евро. Я готов был согласиться, но моя хорошая знакомая убедила: надо поехать в Южную Корею и проконсультироваться там», – рассказал Сафронов «СтарХиту».

В клинике в Сеуле врачи отнеслись к Сафронову очень внимательно и сразу же уложили в больничную палату.

«Мне сделали рентген, МРТ, потом вскрыли палец, взяли мазок и соскоб с кости, чтобы провести широкий спектр исследований и понять, какая у меня инфекция, – продолжает Никас. – И только после этого начали лечить. В Корее мне провели две операции. Я круглосуточно находился под несколькими капельницами одновременно. Все мои вены были исколоты. Каждый день мне делали анализы крови, смотрели на общее состояние организма. Дважды в сутки – в 7 утра и в 5 вечера – перевязки, во время которых прочищали палец специальными составами. Кстати, вместе с современными лекарственными препаратами корейцы активно используют и средства своей народной медицины».

Ко всему прочему, оказалось, что из-за инфекции и многочисленных операций палец Никаса стал деформироваться. Поэтому сеульские доктора посоветовали на время вставить в палец спицы, которые будут удерживать кости и суставы нужном положении. Сафронов согласился.

«Я делал все послеоперационные процедуры без обезболивания – так лучше для пальца, как мне объяснили, плюс мне хотелось, чтобы меньше лекарств поступало в организм, – поясняет «СтарХиту» знаменитый художник. – Боли, конечно, кошмарные, когда чистят открытую рану, временами не мог сдержать крик».

Но другого выхода не было. В корейской больнице Никас пролежал месяц. На днях его выписали, и он наконец-то вернулся в Москву, домой, где первым делом приступил к работе – соскучился по своим мастерским, краскам, холстам. Медики уверяют, что инфекции в пальце больше нет и скоро он окончательно выздоровеет.

«За лечение в Корее пришлось заплатить порядка двадцати пяти тысяч долларов, – признался Сафронов. – Две операции обошлись мне около 2000 долларов, плюс каждый день пребывания в клинике стоит 500$, остальное ушло на лекарства. Но денег не жалко. Главное, чтобы мой палец наконец-то зажил. В Москве я продолжаю следовать указаниям корейских медиков. А затем начнется долгий этап реабилитации движения с помощью специальных занятий. И я очень надеюсь, что все будет нормально, и палец полностью восстановится».

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