Подмосковные медики спасают Караченцову после его бесполезного лечения в Израиле



В 2017 году у знаменитого любимца, который ещё не восстановился после серьёзной аварии, обнаружили злокачественную опухоль в лёгком.

Подмосковные врачи помогли известному актёру Николаю Караченцову, который прошёл курс химиотерапии в Тель-Авиве. Когда лечение в Израиле не принесло никаких результатов, его жена — заслуженная артистка Людмила Поргина — отвела супруга в онкологический центр в Красногорске. Как сообщает Mash, российские медики сотворили настоящее чудо.

По данным телеграм-канала, подмосковные врачи отметили положительную динамику — после лечения опухоль в лёгких актёра уменьшилась.

Напомним, здоровье Николая Караченцова резко ухудшилось после серьёзного ДТП, которое произошло ещё в 2005 году. Он получил множественные травмы и даже впал в кому. Осенью 2017 года у народного артиста была выявлена злокачественная опухоль в лёгком. С того момента он прошёл несколько курсов лечения, один из которых в Израиле.

Николай Караченцов — народный артист РСФСР, академик Российской академии кинематографических искусств "Ника". Актёр получил всенародную любовь после ролей в фильмах "Белые росы", "Человек с бульвара Капуцинов", "Старший сын", "Юнона и Авось", "Остров сокровищ" и "Батальоны просят огня".



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