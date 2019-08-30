Лолита рассказала, почему расплакалась на репетиции «Новой волны»



Певица Лолита Милявская объяснила слезы на репетиции «Новой волны». Как оказалось, артистка разводится со своим четвертым мужем Дмитрием Ивановым.

На полях «Новой полны» певица при общении с журналистами отметила, что пока не подала с мужем на развод.

«У всех бывает кризис», — объяснила она проблемы в семье.

Однако во время репетиции песни Анжелики Варум «Городок» Лолита горько разрыдалась. У артистки не с первой попытки получилось взять себя в руки. Как призналась звезда — «все-таки развод».

«Я развожусь в четвертый раз и плачу под счастливые песни Анжелики», — объяснила Лолита свои чувства.

Озвучивая очередную подводку к песне Варум, Милявская отметила, что обижена на многих бывших. В черном списке оказался и Александр Цекало.

«Александр? Не люблю это имя, — грустно заметила она. — Был у меня один».

Лолита со сцены поделилась мыслями о возрасте и браке. Певица призналась, что у нее много молодых поклонников, однако ей с ними неинтересно. Звезда уточнила, что проблема не в них, а в ней — внутри артистка опустошена.

После выступления Лолита не дала ни одного интервью и спешно покинула «Новую волну». Варум решила поддержать подругу и опубликовала пост в Instagram, в котором пригрозила мужчинам, которые хотят воспользоваться чувствами Милявской. Супруга Леонида Агутина отметила, что Лолита добрая и великодушная, кроме того, у певицы прекрасное чувство юмора.

«Если вы не способны любить эту девочку, как своего ребенка, заботиться о ней, баловать, если не готовы поклясться провести с ней остаток жизни в любви и согласии, лучше не подходите! Еще раз увижу, пристрелю на месте! — объявила Варум. — Смотреть на руины, которые вы после себя оставляете, невыносимо!»

Ранее Милявская посоветовала пожаловавшейся на тяжелую жизнь «трудового народа» россиянке работать.



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