Стало известно, когда будет выпущен финал «Игры престолов»

30.08.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Стало известно, когда будет выпущен финал «Игры престолов»
Финальный сезон сериала «Игра престолов» выпустят не раньше мая 2019 года. Об этом рассказал руководитель по визуальным эффектами НВО Джо Бауэр в беседе с Huffington Post.

Бауэр сообщил, что работу над эффектами серий заключительного сезона начали совсем недавно, а завершат ее не раньше мая 2019 года. Соответственно ждать выхода последних шести серий саги не стоит раньше этого времени, сообщает «KP.Ru».

Однако в связи с тем, что создатели «Игры престолов» претендуют на премию «Эмми» в 2020 году, им нужно выпустить большую часть серий в июне следующего года, передает телеканал «360».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что букмекеры начали принимать ставки на то, кто займет железный трон.

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