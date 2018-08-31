Медведев объявил о том, что пенсионную реформу согласовали с народом

31.08.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Медведев объявил о том, что пенсионную реформу согласовали с народом

Вновь и вновь возникают разговоры о пенсионной реформе, которая планируется к реализации с 1 января 2019 года. Свежее выступление президента Владимира Путина по этой теме вызвало резонанс в обществе. Люди продолжают широкие дискуссии.

Несмотря на то, что Путин ожидаемо пошел на некоторые уступки в рамках пенсионной реформы, в большинстве своем россияне скептически относятся к планам властей по повышению пенсионного возраста. Люди не просто требуют изменений, они настаивают на полной отмене данной реформы. Однако на текущий момент можно констатировать, что интересы рядовых граждан по этой части учитываться не будут.

Вместе с этим в глаза бросается недавний комментарий из уст премьер-министра Дмитрия Медведева. Он заметил, что предложенные Путиным инициативы тщательно прорабатывались и вообще пенсионная реформа была согласована с народом. Такое заявление вызвало дополнительный ажиотаж в обществе, так как россияне посчитали себя обманутыми.

Все дело в том, что истинное мнение граждан нашей страны никто не учитывал. Ведь все социологические опросы свидетельствуют о том, что порядка 90 процентов россиян выступают категорически против повышения пенсионного возраста. Однако власти упорно твердят обратное. Мол, многие люди согласились с целесообразностью реформы и больше не возражают против нее.

Почему так происходит? Ответить на этот вопрос с уверенностью трудно, так как, судя по всему, Кремль и правительство попросту прикрывается мнимыми заявлениями, тогда как общественность на регулярной основе выступает против планов властей по повышению возраста выхода на пенсию.

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