Путин объяснил, как будут индексироваться пенсии

Президент России Владимир Путин несколько дней назад согласился с планами правительства осуществить пенсионную реформу. Несмотря на огромное противостояние со стороны россиян, власти не видят иного варианта получения дополнительных денег на "социалку".

Свежий комментарий из уст Путина неприятно удивил граждан. Дело в том, что многие из них надеялись, что глава государства откажется от повышения возраста выхода на пенсию. Однако на практике все оказалось иначе: Путин признал, что иного варианта реформирования пенсионной системы на горизонте не просматривается, а затем перечислил основные плюсы пенсионной реформы.

В первую очередь, как заверил президент, пенсии граждан будут индексироваться куда стремительнее, нежели это происходит сегодня. В среднем, как подсчитал Путин, размер надбавки в годовом выражении будет исчисляться одной тысячью рублей, тогда как сейчас в среднем по стране пенсионные выплаты индексируются на 500 рублей в год.

Вместе с этим после окончания реформы, как объяснил Владимир Путин, работающих пенсионеров не будут урезать в правах. В частности, они продолжат получать от государства пенсии, но только без учета регулярной индексации. Как и прежде, им нужно будет сначала уволиться с официальной работы, а затем получить возможность получать надбавки к пенсии наравне с неработающими пенсионерами.

Глава государства также добавил, что после завершения реформы средний размер пенсии в России достигнет 20 тысяч рублей.

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