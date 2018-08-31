София Ротару потеряла дорого человека после выписки из госпиталя



Несколько дней назад Софию Ротару срочно госпитализировали после выступления в Уфе. Причиной стали чрезмерные нагрузки и неправильный прием лекарственных препаратов. А накануне певицу ждало очередное потрясение – умер ее коллега и друг.

Вечером 25 августа в Уфе во время выступления на корпоративном мероприятии Софии Ротару неожиданно стало плохо: певица, исполнив намеченный репертуар, упала в обморок. Софию Михайловну срочно доставили в одно из медицинских учреждений столицы Башкирии, где ей оказали первую помощь. «Ротару упала в обморок, потому что у нее произошел резкий скачок давления. Очнувшись, она потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей», — делились очевидцы.

Сейчас с Ротару все хорошо, она находится в окружении близких людей. Однако беда не пришла в дом артистки одна – после выписки из больницы София Михайловна узнала, что не стало музыканта из ее коллектива и хорошего друга Александра.

«Сегодня мы потеряли нашего музыканта, друга и светлого человека. Саша, я сделала все, что смогла. Покойся с миром», — сообщила София Михайловна.

К слову, в данное время София Ротару все еще должна была находиться в уфимской больнице, чтобы обезопасить себя от повторного приступа. Однако певица решила продолжить лечение дома. «Друзья, действительно, возникли некоторые проблемы со здоровьем. Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого!» — писала артистка в своем микроблоге.

А ведь еще недавно обеспокоенные поклонники певицы полагали, что у нее случился инсульт. К счастью, их опасения не подтвердились. Врачи диагностировали у 71-летней Софии Михайловной нарушение кровообращения головного мозга, которое возникло не только от чрезмерных нагрузок, но и неправильного приема некоторых лекарственных средств. «У пациентки оказались следы множественных очагов старых инсультов. Она неправильно принимала некоторые свои лекарства. А препараты, которые борются с тромбами, совсем не пила», — рассказал источник в медицинском учреждении.

Сын певицы Руслан Евдокименко также подтвердил, что с его мамой уже в порядке, и ее жизни ничего не угрожает: «Спасибо за беспокойство, у Софии Михайловны уже все в порядке. Она себя хорошо чувствует. Все в нашей семье, слава Богу, живы-здоровы», — сказал он.

Хотя София Ротару и ее близкие стараются успокоить поклонников, врачи все же уверяют, что память Ротару до конца не восстановилась, поэтому Софии Михайловне придется на время позабыть о работе и больше времени посвятить своему здоровью.



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