Умер знаменитый певец Иосиф Кобзон

Прославленный советский и российский певец Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет. В последнее время он страдал от продолжительной болезни, находился в больнице. Врачи предпочитали не давать прогнозов, а поклонники интересовались деталями.

Что стало непосредственной причиной смерти артиста пока не уточняется. В ближайшее время должна появиться уточняющая информация.

В настоящее время нет данных о том, когда и где будет похоронен Иосиф Кобзон. В своем завещании Кобзон просил себя похоронить рядом с мамой Идой Исаевной на Востряковском кладбище. Там он выкупил участок.

Примечательно, что в последние недели никаких точных сведений о состоянии здоровья Кобзона не поступало. Его родственники предпочитали хранить молчание. Это провоцировало появление в интернете огромного количества противоречивых данных.

Резкое ухудшение самочувствие произошло у Кобзона в конце июля. Тогда его срочно госпитализировали в одну из московских больниц. Появлялись данные о том, что артист впал в кому, но их опровергали друзья Кобзона. Вскоре выяснилось, что певец не может дышать самостоятельно. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В 2005 году у Кобзона было выявлено тяжелое онкологическое заболевание. Исполнитель постоянно проходил комплексное лечение и рак не давал осложнений.

Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года. В Советском Союзе он был одним из самых узнаваемых артистов. В 1987 году его наградили звание народный артист СССР. Чуть раньше он стал лауреатом Государственной премии СССР, а также обладал огромным количеством как советских, так и российских наград.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







