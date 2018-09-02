Стало известно, где будет похоронен Кобзон

02.09.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Стало известно, где будет похоронен Кобзон
Народный артист СССР Иосиф Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве, рассказал источник Федерального агентства новостей.

Он напомнил, что в 2012 году в одном из интервью артист сам выразил желание быть похороненным на данном кладбище, поскольку там находится могила его матери.

По данным Telegram-канала Mash, несколько лет назад Кобзон уже приобрел место на Востряковском кладбище.

Эстрадный певец, первый заместитель председателя Государственной думы по культуре Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет в одной из московских больниц, куда был доставлен в конце июля. В течение нескольких лет Кобзон боролся с онкологическим заболеванием.

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