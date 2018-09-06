Иллюзионист Сергей Сафронов в третий раз стал отцом

Возлюбленная подарила Сергею Сафронову дочь.
35-летний Сергей Сафронов стал отцом в третий раз. Его жена Екатерина подарила иллюзионисту дочь. О радостном событии рассказал сам счастливый отец в своем микроблоге, показав первую совместную фотографию с дочерью.
«Два лисенка!» — коротко подписал кадр Сафронов. Пока что иллюзионист и его супруга не сообщили имя новорожденной малышки. Поклонники поздравляют пару с рождением дочери.
Напомним, что Сергей Сафронов расстался со своей женой Марией весной 2016 года, причем свой развод они первое время скрывали. Супруги прожили в браке пять лет, у них есть двое детей: дочь Алина и сын Владимир. Сергей признается, что после расставания с женой впал в настоящую депрессию. Тогда его спасла Екатерина, которая была рядом и поддерживала иллюзиониста.
Иллюзионист недавно сыграл свадьбу со своей беременной возлюбленной. На днях об этом событии высказалась бывшая супруга Сергея Сафронова, с которой он расстался два года назад.
Сергей и Екатерина тайно поженились 3 марта и отправились в свадебное путешествие в Доминикану. Вскоре стало известно, что девушка ждет ребенка. Отметим, что бывшая жена Сафронова оценила его выбор спутницы жизни и рада, что иллюзионист счастлив в личной жизни.
#жизнь #спасибо @katrinvanini два лисёнка!!!
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