Стало известно о тайной церемонии прощания с Кобзоном

06.09.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Стало известно о тайной церемонии прощания с Кобзоном
Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли организовала еще одну церемонию прощания с известным исполнителем. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщает «Телепрограмма».

На панихиде, которая прошла в условиях полной секретности под охраной, присутствовали только близкие родственники и друзья исполнителя. Тайное прощание состоялось 1 сентября, за день до открытой церемонии.

Официальная торжественная церемония прощания прошла в Концертном зале имени Чайковского 2 сентября. Проводить артиста пришли шесть тысяч человек.

Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. Причиной смерти эстрадного певца стала четвертая стадия рака. 27 июля сообщалось, что певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим артиста перевели в реанимацию отделения нейрохирургии одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

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