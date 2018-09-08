Путин объяснил, что будет с работающими пенсионерами в 2019 году

Российский президент Владимир Путин не так давно согласился с выводами правительства о том, что без пенсионной реформы не удастся обеспечить стабильность экономической системы страны. В этом контексте предполагается повысить возраст выхода на пенсию.

Пока массовые обсуждения реформы сводятся лишь к тому, что возмущенные отклики россиян с каждым днем усиливаются. Люди требуют полностью пересмотреть реформу, либо же вынести этот вопрос на референдум. Тем временем, в попытках разобраться в деталях возникает вполне резонный вопрос: на что смогут рассчитывать работающие пенсионеры в будущем.

Ответ на этот вопрос пусть и в косвенной манере, но все-таки дал президент Владимир Путин. Он признался, что нынешнее положение тех пенсионеров, которые продолжают трудиться на пенсии, оставляет желать лучшего. Однако тут же заметил, что в 2019 году на дополнительную поддержку такие пенсионеры рассчитывать не смогут. В частности, индексацию пенсий им возобновлять не планируется, а небольшой перерасчет они получат лишь в августе будущего года.

Таким образом получается, что на работающих пенсионерах продолжат тотально экономить. Власти продолжат придерживаться своей линии поведения, которая сигнализирует таким пенсионерам о надобности увольняться с работы, чтобы в дальнейшем получить прибавку к своей пенсии на основе всех пропущенных индексаций. Впрочем, если взглянуть на официальную статистику, то становится понятно, что по такому пути идут далеко не все пенсионеры. Люди не хотят жертвовать заработной платой ради скромных прибавок к пенсии.

Начиная с 2016 года трудящиеся пенсионеры лишены индексации пенсий. Несмотря на возмущенные заявления людей из числа таких пенсионеров, на горизонте не просматриваются варианты с возвращением индексации. Людям лишь обещают вернуться к рассмотрению этого вопроса после того, как ситуация в экономической плоскости улучшится.

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