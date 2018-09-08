В России станет сложнее получить пенсию

Многочисленные заявления властей о том, что все изменения в пенсионной сфере, которые должны начать со следующего года, пойдут на пользу пожилым людям, вряд ли можно охарактеризовать в качестве истины в последней инстанции.

В России в последние годы вскрылось множество проблем с реализацией масштабных планов властей в социальной сфере. По этой причине страдают пенсионеры, на которых раз за разом экономят. Власти сегодня признаются, что без кардинальных изменений уже не обойтись, а ежели их отложить еще на несколько лет, то пострадавшими станут будущие пенсионеры.

Инициированная правительством пенсионная реформа предполагает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию. Россияне выступают категорически против этого. Однако они еще не осознают, что данная мера вовсе не станет единственной.

В последнее время все чаще среди парламентариев возникают обсуждения о том, чтобы получить пенсию стало гораздо сложнее. Основная инициатива в этом плане связана с увеличением необходимого минимального стажа для получения достойной пенсии. В качестве меры предлагается следующий вариант: повышение этого показателя до 20 лет. В том случае, если у гражданина стажа будет меньше, то он не сможет рассчитывать на пенсионную выплату со стороны государства.

Сейчас трудно говорить с уверенностью о том, на какие дополнительные меры по экономии бюджетных ресурсов пойдут власти. Однако с началом пенсионной реформы у россиян сложилось четкое мнение, что Кремль и правительство будут и дальше идти по пути экономии на пенсионерах.

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