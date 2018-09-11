Пугачёва с родными вернулась в Москву в роскошном ВИП-вагоне

11.09.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Пугачёва с родными вернулась в Москву в роскошном ВИП-вагоне
Алла Пугачёва недавно вернулась из Латвии со своими родными, где отдыхала все лето.

Раннее утро. Москва. Рижский вокзал. Пассажиры с удивлением наблюдали картину: по перрону вышагивал сам Максим Галкин. С юмористом был автомобильный эскорт — иномарка класса люкс и микроавтобус, которые въезжают прямо на платформу.

Поезд из Юрмалы прибыл точно по расписанию, а Галкин взялся за телефон — юморист фиксирует каждое событие из жизни своей семьи. Следом за близнецами и их нянями появилась и сама Примадонна.

Максим Галкин — без букета. Хорошо, что программа «Ты не поверишь!» всегда рядом. Журналисты знают, что любимые цветы у Аллы Пугачёвой — желтые.

Корреспондент: «Как добрались, как отдохнули? Выглядите хорошо».

Алла Пугачёва: «Дети — хорошо, а я — так устала».

Устала Алла от дороги, Пугачёва 16 с лишним часов провела на колесах. Хотя Галкин специально выкупил для семьи так называемый вагон за 300 тысяч рублей. Шесть комфортабельных ВИП-купе со спальней-гостиной и душевой в каждом. Примадонна возлежала не на узкой полке, а на удобной кровати-трансформере, смотрела телевизор. А обедала семья в собственном баре-ресторане.

Для Пугачёвой личный вагон не в диковинку. Во время гастрольных туров женщина, которая поет и боится летать, всегда арендует апартаменты на колесах. К услугам Примадонны пять просторных комнат — конференц-зал, спальня с огромной кроватью, ванная. В дороге Примадонну кормит личный повар, а телохранители Пугачёвой ночуют по соседству.

За лето певица отдохнула с лихвой — два месяца знаменитая семья провела на Сардинии на частной вилле, потом в Юрмале.

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