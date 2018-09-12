«Самовлюбленный эгоист»: мужчина из фитнес-клуба поведал о знакомстве с Дмитрием Тарасовым



С тех пор, как футболист расстался с Ольгой Бузовой, в глазах многих он оказался антигероем. Недавно один из пользователей Сети нелестно отозвался о 31-летнем Дмитрии Тарасова, отметив, что тот эгоистично ведет себя по отношению к окружающим.

Почти два года назад Дмитрий Тарасов развелся с Ольгой Бузовой. После этого игрок «Локомотива» стал встречаться с ростовской моделью Анастасией Костенко, на которой впоследствии женился. Сейчас супруги воспитывают дочь Милану. После расставания с Бузовой Тарасова стали часто критиковать, против него ополчились поклонники Ольги.

А недавно в Сети появилась информация о тот, что спортсмен довольно эгоистично ведет себя в окружении других людей. Недавно Тарасов с другом посетили столичный фитнес-клуб, в котором Дмитрий якобы показал себя не с очень хорошей стороны.

«Моя коллега проходила мимо в обычной спортивной форме, — говорилось в сообщении. — Она была одета, как клиент. У Тарасова упало полотенце, на что он нагло при виде той девушки сказал, «Подними его»! Девушка очень удивилась его словам, взглянула на него и ушла. Он в след повторил свою просьбу, но рядом находившийся друг успокоил спортсмена. Он очень самовлюбленный».

Справедливости ради стоит отметить, что Дмитрий известен не только сложным характером, но и благими делами. В прошлом году Тарасов оплатил лечение дочери певца Данко Агате, которой поставлен диагноз ДЦП. А буквально на днях Дмитрий и его коллега по «Локомотиву» Федор Смолов пришли на благотворительный концерт «Семь жизни», который прошел впервые в «Олимпийском». Организован он в поддержку детей, имеющих ограниченные физические способности.

К слову, Тарасов очень любит детей, поэтому с большим нетерпением ждал появления на свет дочери Миланы. Для футболиста этот ребенок стал вторым. У него подрастает дочь Ангелина от первого брака. Есть мнение, что с Ольгой Бузовой Дмитрий развелся лишь потому, что она не торопилась с детьми и всю себя отдавала карьере, хотя сама звезда не раз признавалась, что планировала ребенка с экс-супругом незадолго до того момента, как у них начались проблемы в семье.



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