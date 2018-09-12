Медведев анонсировал новые пенсионные изменения

12.09.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Глава российского правительства Дмитрий Медведев, который ранее стал инициатором пенсионной реформы, выступил с новым заявлением. С его помощью премьер-министр допустил новые изменения в пенсионном законодательстве.

Медведев анонсировал новые пенсионные изменения

Медведев подчеркнул, что власти не должны ориентироваться исключительно на экономическую целесообразность тех или иных решений. В этом контексте он еще раз заметил, что мнение народа должно учитываться. Соответственно, как пояснил премьер, допустимы дополнительные корректировки пенсионной системы.

Вместе с этим Медведев не стал вдаваться в подробности. По этой причине трудно на данном этапе рассуждать о том, в какую сторону может поменяться пенсионная система страны еще.

Глава правительства потребовал от коллег максимального взаимодействия, а также контроля за тем, как будет работать новое пенсионное законодательство. В случае необходимости, как заверил Медведев, будут приниматься оперативные решения.

В заключение своей речи во время вчерашнего заседания "Единой России" Медведев указал на то, что следует обращать самое пристальное внимание за тем развитие взаимоотношений между работниками и работодателями в контексте грядущих пенсионных изменений. Он пообещал сохранить региональные льготы на переходный период.

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