У Алины Кабаевой нашли трех детей

Именитая российская спортсменка Алина Кабаева очень часто обсуждается в контексте своей личной жизни. По той причине, что Кабаева тщательно скрывают свою личную жизнь от посторонних, время от времени появляются самые неожиданные слухи на этот счет.

Началось все много лет назад, когда Кабаеву назвали тайной возлюбленной президента России Владимира Путина. Россияне быстро подхватили эти слухи и стали наперебой интересоваться подробностями. Доходило даже до того, что Путина женили на Кабаевой. Как не трудно догадаться, с действительностью подобные сообщения не имели ничего общего.

Сама Алина как-то призналась, что абсолютно довольна тем, как складывается ее жизнь. Другие подробности она раскрывать не спешит, что и провоцирует появление слухов. Особенно в этом плане отличаются зарубежные издания, в которых на регулярной основе выходят материалы по поводу Кабаевой.

Свежая возможность поговорить о личной жизни спортсменки появилась после того, как в западной прессе написали о наличии у Кабаевой нескольких детей. Предположения об одном ребенке остались в прошлом. Сейчас ей приписывают уже трех детей. Правда, никаких данных об их отце нет.

Тем временем до сих пор у многих на слуху история с появлением фотографии, на которой Кабаева запечатлена с грудным ребенком. Сначала спортсменка заявила, что малыш является ее племянником, а затем указала на ребенка подруги. Подобная путаница привела к появлению предположений о первом сыне спортсменки.

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