У Алины Кабаевой нашли трех детей

11.09.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Именитая российская спортсменка Алина Кабаева очень часто обсуждается в контексте своей личной жизни. По той причине, что Кабаева тщательно скрывают свою личную жизнь от посторонних, время от времени появляются самые неожиданные слухи на этот счет.

У Алины Кабаевой нашли трех детей

Началось все много лет назад, когда Кабаеву назвали тайной возлюбленной президента России Владимира Путина. Россияне быстро подхватили эти слухи и стали наперебой интересоваться подробностями. Доходило даже до того, что Путина женили на Кабаевой. Как не трудно догадаться, с действительностью подобные сообщения не имели ничего общего.

Сама Алина как-то призналась, что абсолютно довольна тем, как складывается ее жизнь. Другие подробности она раскрывать не спешит, что и провоцирует появление слухов. Особенно в этом плане отличаются зарубежные издания, в которых на регулярной основе выходят материалы по поводу Кабаевой.

Свежая возможность поговорить о личной жизни спортсменки появилась после того, как в западной прессе написали о наличии у Кабаевой нескольких детей. Предположения об одном ребенке остались в прошлом. Сейчас ей приписывают уже трех детей. Правда, никаких данных об их отце нет.

Тем временем до сих пор у многих на слуху история с появлением фотографии, на которой Кабаева запечатлена с грудным ребенком. Сначала спортсменка заявила, что малыш является ее племянником, а затем указала на ребенка подруги. Подобная путаница привела к появлению предположений о первом сыне спортсменки.

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