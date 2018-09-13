Главные стервы Голливуда: 7 звезд, имеющих дрянной характер и гнусные манеры

Хрупкость и безобидность этих женщин вводит в заблуждение, но ни вовсе не такие паиньки, какими кажутся на экране! В жизни это настоящие львицы, готовые порвать любого, кто будет им перечить. Коллеги, режиссеры и помощники стараются не переходить им дорогу, иначе сломанного мозга не избежать.

Наша редакция представляет тебе 7 голливудских дамочек со взрывным характером, с которыми лучше не связываться. Пощады не жди!

Джулия Робертс

У этой милашки с широкой доброжелательной улыбкой характер далеко не сахар. Еще в начале карьеры она доводила съемочную группу до истерик запросами и требованиями. Непростой нрав актрисы испытал на себе и ее супруг, Дэнни Модер. Джулия не только увела его из семьи, но и запретила общаться с родней.

Своих родственников Робертс также держит в ежовых рукавицах. Ее сводная сестра Нэнси покончила жизнь самоубийством, обвинив Джулию в том, что именно она загнала ее в депрессию. По слухам, актриса расторгла помолвку своей племянницы, Эммы, чтобы уберечь ее от якобы несчастливых отношений.

Мадонна

В жизни 60-летней королеве поп-музыки пришлось несладко. Ее юность была бедной: она работала официанткой и гардеробщицей, чтобы добыть пропитание, иногда приходилось практически рыться на мусорках. Но закаленная воля помогла Луизе Чикконе добиться успеха. Вместе с тем выросли и ее запросы.

Певица донельзя придирчива к своим подчиненным, зациклена на чистоте и терпеть не может, когда в ее присутствии курят. Также у Мадонны есть личный помощник, который сопровождает ее на улице с зонтом от солнца.

А недавно 53-летняя британская модель Аманда Казале заявила, что поп-дива домогалась ее в течение 2 лет после съемок в клипе Justify My Love, высылая любовные письма с непристойными предложениями. Да уж, ни стыда, ни соблюдения личных границ.

Сандра Буллок

Актриса не стесняется своего стервозного характера и не скрывает, что еще тот командир и тиран. Она любит контролировать всех и вся, составлять списки и бывает несносна даже в личностном общении. Поэтому помощники, коллеги по площадке и съемочная группа стараются как можно меньше перечить актрисе.



Анджелина Джоли

Ее называют богиней XXI века, но при этом никто не забывает, что в реальности Джоли еще та Малефисента. Она не только увела парня у Дженнифер Энистон, но и проела плешь на его красивой голове. Многие называют актрису кукловодом и манипулятором, способным добиться своего любым путем.

Недавно стало известно, что актриса собирается опубликовать собственные мемуары со всеми подробностями личной жизни с Питтом. В них она тщательно описывает все семейные дрязги, рассказывает, как экс-супруг напивался, орал и избивал детей. Так Джоли хочет отомстить бывшему и получить полную опеку над детьми.

Шэрон Стоун

Эта дама носит заслуженное звание главной голливудской стервы. Она может легко повздорить, и неважно с кем: простым ассистентом или режиссером. Однажды стюардесса в аэропорту получила от актрисы на орехи за то, что отказалась пропустить ее на борт с парочкой баулов, а на съемке «Женщины-кошки» Шэрон довела до истерики молодую костюмершу.

Шеннен Доэрти

А ты знаешь, почему на самом деле убрали Прю из «Зачарованных» и Бренду из «Беверли-Хиллз»? Своим сварливым характером Шеннен доводила коллег по площадке до белого каления и требовала повышенные гонорары. По словам звезды «Беверли-Хиллз» Дженни Гарт, они с Шеннен были готовы вырвать друг другу волосы.



Наоми Кэмпбелл

Супермодель прославилась благодаря длинным ногам и склочному характеру. Она может завестись из-за любой мелочи, в последний момент отказаться от показа, замучить организаторов капризами и извести персонал требованиями и жалобами.

Все помнят те случаи, когда Черная пантера отвесила пощечину своей горничной и бросила в ассистентку мобильный телефон. Эта дамочка не боится конфликтовать и проявлять силу по отношению к журналистам и полиции.

Ты тоже делись мнением, чья темная сторона личности стала для тебя настоящим откровением.



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