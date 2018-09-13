У Петросяна родился ребенок от любовницы

Актриса обратилась к адвокату Елене Мазур и сообщила, что родила ребенка от Петросяна.

Адвокат Элина Мазур, которая представляла в суде интересы бывшей жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, заявила, что к ней обратилась якобы любовница Евгения Петросяна. Её имени защитница называть не стала. Девушка уверяет, что является матерью ребёнка, рождённого от Евгения Петросяна.

— Мы встречались с ней ночью, и она категорически не хочет, чтобы я раскрывала её имя. Она актриса. Но, поверьте мне, полученная информация заставила меня сильно насторожиться. Тем более информация о том, что якобы ребёнок у неё, — приводит КП слова Мазур.

Ранее в августе сообщалось, что 29-летняя Татьяна Брухунова, которую СМИ неоднократно называли любовницей Петросяна, беременна.

Ранее Евгений Петросян и Елена Степаненко подали на развод после 30 лет брака. Не исключается, что причиной произошедшего могла стать любовница Петросяна.



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