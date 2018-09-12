Стало известно, откуда взялась история о свадьбе Путина и Кабаевой

Российский президент Владимир Путин находится в центре внимания огромного числа россиян вовсе не из-за своей политической деятельности. Людей интересует личная жизнь главы государства. По этому поводу даже строятся долгосрочные версии и имеются сплетни.

Повышенный интерес у граждан возникает в контексте сообщений о том, что лидер страны сначала тайно встречался со спортсменкой Алиной Кабаевой, а затем они сыграли свадьбу. Несмотря на то, что официальные данные по этому поводу молчат, россиянам достаточно слухов, чтобы выстраивать целые цепочки предположений и домыслов.

Новый повод вспомнить об этой истории предоставился после публичного заявления журналиста Николая Троицкого. Он попытался объяснить всем интересующимся людям, откуда вообще появился внушительный поток сообщений о возможной связи между Кабаевой и Путиным.

Оказалось, что несколько лет назад одно малоизвестное издание собрало планерку, в ходе которой выяснилось, что свежий номер не наполняется из-за отсутствия новостей. Одна из сотрудниц выдвинула предложение перепечатать сплетню из высших политических кругов, которая как раз и указывала на роман спортсменки и президента. Вскоре такой материал вышел и он спровоцировал настоящую бурю обсуждений среди россиян.

Вместе с этим нужно добавить, что Кабаева и Путин имеют одну общую черту: они самым тщательным образом охраняют свою личную жизнь. Видимо, это обстоятельство и создает вокруг их персон огромное количество домыслов.

На сегодняшний день можно констатировать, что все слухи о свадьбе Путина и Кабаевой не имеют под собой весомых оснований, так как появились на ровном месте.

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