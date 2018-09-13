Голикова пообещала внушительную индексацию пенсий

13.09.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Повышенный интерес россиян к пенсионной тематике объясняется тем, что люди пытаются воспрепятствовать реализации реформы в этой области. В наибольшей степени они не согласны с планируемым повышением возраста выхода на пенсию с 1 января следующего года.

Голикова пообещала внушительную индексацию пенсий

По этой теме не так давно высказалась вице-премьер Татьяна Голикова. Она не стала менять общую позицию властей, заметив, что пенсионная реформа направлена на улучшение жизни пенсионеров с материальной точки зрения. В частности, Голикова заострила внимание на размере индексации пенсий. Этот показатель начнет планомерно расти уже с 2019 года, что станет приятным следствием именно изменений в пенсионном законодательстве.

Более того, по словам вице-премьера, в России в ближайшее время произойдет внушительная индексация пенсий, которая раньше не встречалась в истории нашей страны. Это станет возможным благодаря появлению в бюджете дополнительных финансовых ресурсов после начала повышения возраста выхода на пенсию. Речь в данном случае идет о повышении пенсий в следующем году на 7,05%. В последующие годы этот показатель немного будет скорректирован в сторону уменьшения и составит шесть процентов.

Также Голикова заострила внимание на том обстоятельстве, что в 2019 году индексация пенсий пройдет 1 января, а не 1 февраля, как это было раньше. С чем связан подобный перенос даты повышения пенсий - неизвестно.

Таким образом власти всеми силами пытаются доказать населению, что пенсионная реформа изменить жизнь пенсионеров в лучшую сторону. Правда, они упорно обходят стороной тот момент, что миллионам россиян придется дополнительно работать несколько лет, чтобы получить право выйти на пенсию.

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