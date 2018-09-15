Певец Данко вступил в должность депутата



49-летний музыкант принял решение кардинально сменить род деятельности и посвятить себя политике. После вступления в должность депутата Данко намерен всерьез заняться вопросами медицины на местах и будет способствовать открытию неврологического центра.

На протяжении трех месяцев Александр Фадеев, более известный как певец Данко, плотно работал над тем, чтобы стать депутатом. «Мы проводили различные мероприятия, общались с людьми», — поделился певец.

Старания Данко не пропали даром: его избрали депутатом первого округа Десеновского поселения, входящего в состав Новомосковского административного округа Москвы. 27 сентября он вступит в должность, после чего намерен серьезно заняться вопросами медицины, культуры и спорта.

«К сожалению, моем поселении медицина очень слабая. Не хватает врачей общей практики. В моих планах открытие доступных клиник, также хочу создать неврологический центр в бывшем пионер-лагере «Юность». Работы очень много, об этом можно очень долго рассказывать», — поделился певец со «СтарХитом».

Казалось, в его жизни все хорошо, одно лишь омрачает жизнь Данко: проблематичные отношения с Наталией Устюменко, с которой певец прожил более десяти лет. У пары остались двое дочерей: 14-летняя Софья и 4-летняя Агата, которой поставлен диагноз ДЦП. «Нам с Наталией до сих пор не удается наладить общение. Однако это никак не влияет на детей. Я забочусь о них и все делаю ради них», — отметил Данко.

К слову, если еще недавно Устюменко хотела подать на бывшего избранника в суд на алименты, то в последний момент передумала. «Никакого иска в суд на алименты я подавать не буду. Зная меня, об этом было бы несложно догадаться. К Екатерине Гордон я обратилась, чтобы она помогла мне найти консенсус с Сашей мирным путем, подписав соглашение. Катюша, спасибо тебе огромное, что ты и твои юристы без промедления пошли мне навстречу и сделали все, что было в ваших силах! Если Саша захочет помогать Агуше, то будет помогать. Не захочет — дело его совести. Сейчас ему очень повезло встретить близкую по духу и по интересам женщину. Пусть у них все будет хорошо! А со мной будет самое лучшее напоминание о прожитом вместе времени — мои прекрасные девчонки, которых я родила от любимого мною до беспамятства человека! Ведь счастье именно в этом!» — писала Наталия в Инстаграме.

Напомним, сейчас Данко находится в отношениях с диджеем Марией Силуяновой. Пара счастлива и не собирается скрывать своих отношений. Более того, Силуянова ни в коем случае не препятствует общению певца с дочерьми.



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